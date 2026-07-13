За исключение Аргентины из ЧМ-2026 проголосовали три миллиона человек

Петиция за исключение Аргентины из ЧМ-2026 набрала более 3 млн голосов

В Сети развернулась кампания с требованием исключить сборную Аргентины по футболу из розыгрыша чемпионата мира — 2026. Организаторы создали сайт Argentina Out , на котором разместили петицию с призывом к ФИФА.

«Зачем остальным участвовать, если победитель определен?» — указали в тексте петиции.

В полуфинальном матче Аргентина встретится с Англией. Матч пройдет 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

В 1/8 финала и 1/4 финала аргентинцы обыграли Египет и Швейцарию. После завершения матчей обе сборные жаловались на судейские решения в пользу Аргентины.

Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Абу Рида требовал расследовать решения судей в матче — отмену гола египтян и вероятный пенальти перед третьим голом Аргентины.

Аналитик Анатолий Горсков называл аргентинцев небольшим фаворитом в предстоящем матче с Англией.