За исключение Аргентины из ЧМ-2026 проголосовали три миллиона человек
Петиция за исключение Аргентины из ЧМ-2026 набрала более 3 млн голосов
В Сети развернулась кампания с требованием исключить сборную Аргентины по футболу из розыгрыша чемпионата мира — 2026. Организаторы создали сайт Argentina Out, на котором разместили петицию с призывом к ФИФА.
«Зачем остальным участвовать, если победитель определен?» — указали в тексте петиции.
В полуфинальном матче Аргентина встретится с Англией. Матч пройдет 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
В 1/8 финала и 1/4 финала аргентинцы обыграли Египет и Швейцарию. После завершения матчей обе сборные жаловались на судейские решения в пользу Аргентины.
Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Абу Рида требовал расследовать решения судей в матче — отмену гола египтян и вероятный пенальти перед третьим голом Аргентины.
Аналитик Анатолий Горсков называл аргентинцев небольшим фаворитом в предстоящем матче с Англией.