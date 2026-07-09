Страсти накаляются: в Парагвае сожгли чучело Мбаппе

Во время ежегодного фестиваля Сан-Хуан в Парагвае сожгли чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Необычный перфоманс совершили после того, как французская сборная обыграла парагвайцев в 1/8 финала чемпионата мира, сообщила газета Daily Mail .

Французская сборная 4 июля одержала победу над Парагваем со счетом 1:0. Единственный гол за матч забил во время пенальти Мбаппе. В латиноамериканской стране спортсмена объявили самым ненавистным человеком в государстве и сожгли его чучело под фейерверки во время празднества 4 июля.

После игры сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала в соцсети Х пост, в котором назвала футболиста «высокомерным, уродливым и обиженным богачом», а также напомнила о его камерунском происхождении.

Мбаппе в ответ охарактеризовал политика как презренную женщину, недостойную занимаемой должности. Он также заявил, что расизму нет места ни в спорте, ни в политике.