Перерыв в финале ЧМ-2026 составит 30 минут из-за Бибера, Шакиры и Мадонны

Перерыв между таймами в финале чемпионата мира по футболу составит около 30 минут из-за концертной программы. Об этом сообщила газета The Times .

В перерыве для зрителей выступят Мадонна, группа BTS, Шакира, Джастин Бибер, дирижер Густаво Дудамель и другие артисты.

По замыслу организаторов, шоу займет около 11 минут, но потребует дополнительной подготовки, в том числе возведения сцены. ФИФА эту информацию пока не подтвердила.

Финальный матч ЧМ-2026 пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Первый участник уже определился — им стала сборная Испании, накануне победившая Францию со счетом 2:0. Ее соперник определится вечером в среду: во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Англии. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее за исключение Аргентины из чемпионата мира проголосовали три миллиона человек.