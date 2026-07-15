Испания вышла в финал ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026 по футболу

Матч между сборными Испании и Франции завершился со счетом 2:0. Испанская команда впервые за 16 лет вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Первый финалист ЧМ-2026 определился на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском городе Арлингтон. Нападающий Микель Оярсабаль открыл счет на 22-й минуте игры. Успех сборной Испании закрепил защитник Педро Порро на 58-й минуте матча.

Испания впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира по футболу. Она сыграет с победителем встречи Аргентины и Англии, которая состоится 15 июля в Атланте.

Действующим чемпионом является Аргентина. Болельщики создали в интернете петицию за исключение сборной из борьбы за главный приз ЧМ-2026. Ее подписали три миллиона человек.