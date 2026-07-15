Макрон поздравил обыгравшую Францию сборную Испании с выходом в финал ЧМ

Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X поздравил соперника с победой.

«Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд», — заявил он.

Макрон поблагодарил сборную Франции, проигравшую Испании, за самоотверженную борьбу. Он назвал поражение тяжелым, но отметил большой потенциал национальной команды.

Решающий матч прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском городе Арлингтон. Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и впервые с 2010 года вышла в финал ЧМ по футболу.

Второй финалист определится по итогам встречи Аргентины и Англии 15 июля в Атланте. Футбольный аналитик и автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков спрогнозировал исход игры.