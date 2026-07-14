Два матча, которые изменят историю футбола. Чего ждать от полуфиналов ЧМ-2026?

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу в полуфинал вышли четыре сборные, занимающие первые строчки рейтинга ФИФА. В Далласе 14 июля сойдутся Франция и Испания, а 15 июля в Атланте встретятся Англия и Аргентина. У кого из этой четверки больше шансов на победу и какие слабые места есть даже у сильнейших команд, разбирался 360.ru.

Исторический розыгрыш и главное содержание Предстоящие матчи ЧМ-2026 действительно будут уникальными и максимально напряженными. Бороться за выход в финал станут лучшие из лучших — в полуфинал прошли четыре команды, уверенно занимающие лидирующие строчки рейтинга FIFA. Однако, как отметил в беседе с 360.ru ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич, здесь есть технический нюанс: не всегда официальная система ранжирования национальных сборных отображает реальную расстановку сил. «Думаю, это вообще не показательно, потому что в свое время сборная Бельгии была на первом месте рейтинга FIFA, хотя она не стала чемпионом мира. Это больше красивые цифры, а также максимально удобно для жеребьевки: изначально первую и вторую команды рейтинга распределяют потенциально по сеткам, чтобы они, возможно, встретились в финале», — пояснил эксперт. Таким образом, исторический розыгрыш ЧМ-2026 — лишь красивая обертка. Главное содержание — это футбол, который сейчас показывают эти четыре сборные.

Сборная Франции: команда без слабых мест Главным фаворитом турнира собеседник 360.ru назвал сборную Франции. Эта команда, по его мнению, обладает самым тяжеловесным оружием в мировом футболе — атакой, которую можно сравнить лишь с легендарной бразильской линией времен Ривалдо и Роналдо.

Франция на данный момент без слабых мест. У них самая невероятная атака за последние лет 20 — со времен Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Баркала, Дуэ, Дембеле, Мбаппе, а под ними еще Олисе. Это просто невероятная сила. Это самое страшное, что может быть сейчас в футболе. Евгений Евневич

Однако атака — это лишь верхушка айсберга. Евневич отметил идеальный баланс: надежная защита во главе с Салибой, сильный центр поля и опытнейший тренер Дидье Дешам у руля. Помешать французам может только случайность. «Если они не выиграют чемпионат мира, то это будет только их вина. Единственный аргумент против них — банальный штамп „в футболе может случиться все что угодно“. Больше ничего. На данный момент Франция — номер один во всем», — заявил ведущий. Отдельно эксперт подчеркнул глубину состава. По его словам, из французских футболистов можно собрать несколько боеспособных команд, которые бы претендовали на высокие места. «Можно сделать три сборных Франции, а четвертую еще назвать сборной Сенегала, потому что большинство их игроков родились во Франции. У французов сейчас пять-шесть составов футболистов высочайшего уровня», — сказал Евгений.

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Сборная Испании: вратарская линия и магия Ямаля Действующие чемпионы Европы также входят в число фаворитов, хотя их путь был тернистым. Испанцы мучительно дожимали Кабо-Верде, с трудом переиграли Португалию и Бельгию. Впрочем, по словам Евневича, именно такое умение дожимать противника даже в сложных матчах — признак высокого класса. «Умеет читать игру Луис де ла Фуэнте, потрясающий тренер, который до сборной Испании работал в молодежке. Многие известные испанские топ-тренеры, включая Хаби Алонсо, учились футболу у него», — отметил эксперт. Однако у «красной фурии» есть и уязвимые места. Главное из них — вратарская линия. Унаи Симон, которому доверяет тренер, провел не самый выдающийся сезон, в то время как в Испании есть более стабильные голкиперы. Слабым звеном также может стать неопытный для матчей такого статуса защитник Кубарси и отсутствие классического центрального нападающего. Зато сильные стороны испанцев впечатляют: суперцентр поля во главе с Родри и, конечно же, юный Ламин Ямаль.

Ламина Ямаля можно сколько угодно критиковать, но это один из вымирающих видов волшебников мирового футбола. Ему 19 лет, но парень потрясающий. Один из претендентов на «Золотой мяч»

По мнению эксперта, лучшие кондиции Ямаля публика увидит именно в полуфинале против Франции, поскольку из-за травмы он пропустил большую часть подготовки к чемпионату мира.

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Аргентина: команда одного гения или чемпионский характер? По словам собеседника 360.ru, сборная Аргентины — самый неоднозначный участник полуфинала. С одной стороны, они действующие чемпионы мира, и у них есть Месси.

Говорят, что это банда вокруг Месси, и, наверное, правы. Проявляет себя южноамериканский менталитет: где-то грязно сыграть, где-то под дых, пока судья не видит, ударить. Это все про них, но при этом они чемпионы мира.

С другой стороны — игра в плей-офф вызвала массу вопросов. По словам Евгения, аргентинцы шли тяжело и муторно. «Кабо-Верде — в овертайме. Победа над Египтом со счета 0:2 к 79-й минуте. Такого на ЧМ никогда не было. И сложнейший матч со Швейцарией, который решило только глупейшее удаление у соперника», — пояснил эксперт. Главная дилемма сборной, по мнению Евневича, заключается в парадоксе Лионеля Месси: футболист одновременно является и силой команды, и ее слабостью. «Месси — потрясающий футболист, это знают все. Но его освобождают от черновой работы, и, допустим, при игре в обороне у Аргентины минус один футболист, и многим приходится отрабатывать за него. Зато в атаке он делает ту потрясающую разницу, которую не может делать никто на планете последние пару лет. Когда в команде есть Месси, вы команда другого уровня», — признал ведущий.

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Слабые стороны аргентинцев очевидны: линия обороны постоянно пропускает, а против англичан у них наверняка возникнут огромные проблемы на «втором этаже». К тому же физическое состояние «альбиселесте» оставляет желать лучшего: 120 минут со Швейцарией отняли много сил. Англия: спорная ставка Тухеля Англия — главная интрига турнира. Тренер Томас Тухель вызвал шквал критики еще до старта турнира, оставив дома Палмера, Фодена и Трента. В Англии его даже называли «немецким агентом», но сейчас команда в полуфинале. «Критиковали, почему он не взял больших звезд. Английские тренеры с громкими именами напрямую говорили: „Чего вы хотите от Тухеля, он немецкий агент. Еще со времен Второй мировой они ничего хорошего Англии не делали“. Но по факту мы видим проблему справа в защите, и Трент сейчас очень пригодился бы. Слабое место — правый фланг», — заметил собеседник 360.ru.

Фото: Pedro Paulo Diaz / www.globallookpress.com