Сегодня 17:05 Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive Турэксперт Арутюнов: вряд ли турецкие отели совсем отменят all inclusive 0 0 0 Фото: Jens Kalaene/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Турецкие отели обсуждают возможность отмены системы «все включено», сообщил эксперт в сфере туризма Зафер Алкай. По его словам, all inclusive в свое время была прорывом, но все чаще на нее поступают жалобы. Почему гостиницам в Турции невыгодна система и что придет взамен, выяснил 360.ru.

Кому не угодила all inclusive All inclusive, или «все включено», — популярная система обслуживания в отелях в некоторых странах, в том числе в Турции. Она означает, что в стоимость проживания входит трехразовое питание и алкоголь. Иногда клиентам предлагают перекусы, например раздают мороженое на пляже. Система очень популярна у туристов, которые не покидают территории отеля, и семей с детьми. С развитием туризма появились похожие на all inclusive варианты. Например, по ultra all клиенту будет доступен алкоголь не только местного производства, но и импортный. По all inclusive deluxe, all inclusive premium или all inclusive gold, помимо трехразового питания, отдыхающий может свободно посещать рестораны, кафе и бары на территории отеля. Разговоры об отмене «все включено» продолжаются давно. Ранее советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заверил, что абсолютный отказ от all inclusive маловероятен: вместо этого отели могут на свое усмотрение изменить условия системы или сделать ее дороже.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / Global Look Press

Предпосылок для отмены all inclusive в турецких отелях нет. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. «Эти разговоры ведут несколько лет. Особенно активными они стали после пандемии, потому что в мире довольно быстро выросли цены на продукты и алкоголь. Спиртное — одна из основных статей расхода бюджета отелей, которые предоставляют услугу all inclusive», — рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» и член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов. Кроме того, меняются предпочтения туристов. Сейчас много отдыхающих, ведущих здоровый образ жизни: они либо сокращают количество алкоголя, либо вовсе отказываются от него. У людей могут быть аллергии, кто-то не ест мясо или пищу, содержащую лактозу. В итоге много продуктов каждый день отправляется в помойку.

Таким образом расходы отелей становятся больше, а интерес к системе снижается. Дмитрий Арутюнов

Если посмотреть на мировую практику, то премиум-гостиницы и фешенебельные отели редко предлагают all inclusive. Обычно «все включено» есть у отелей среднего или выше среднего ценового диапазона. Их предпочитают туристы, отдыхающие раз в году, отметил эксперт.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / Global Look Press

Система «все включено» появилась в 90-х годах, когда бизнес в Турции начали раскручивать. Это было фишкой, которая быстро привлекла туристов из Европы и России. Многие приезжали в Турцию, чтобы посмотреть, что это такое. «Такие же системы внедряют отели в других странах. В тех же Эмиратах, в меньшей степени в Дубае, так как он считается раскрученным курортом, а вот в Рас-эль-Хайме all inclusive есть», — рассказал Арутюнов.

Почему «все включено» популярно у россиян «Для россиян система удобна, когда, например, отправляют на отдых бабушку с внуками. Не нужно давать наличные, с картами сейчас неудобно, а сама бабушка пенсионного возраста не ломает голову, как ей спланировать бюджет, чтобы накормить детей. То есть для наших туристов это больше удобство, чем экономия денег», — объяснил эксперт.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / Global Look Press

Те, кто едет в отпуск оторваться и как следует налечь на алкоголь, тоже извлекают выгоду из системы «все включено». Правда, таких людей становится все меньше, многие уже не могут позволить себе путевку в Турцию из-за роста цен. По словам Арутюнова, в 2023 году по этой причине некоторые россияне отдыхали на греческих островах. «Действительно, турецкие курорты дорожают, в том числе из-за отелей all inclusive. Я сам много раз был в таких отелях и могу сказать, что у них страдают качество и сервис. Обычно в ресторанах персонал всячески пытается угодить клиентам, чтобы получить чаевые. Однако в отелях „все включено“ еда оплачена, поэтому бегать и суетиться нет смысла. Так не везде, но часто к этому приходит», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Global Look Press

Что взамен? Система будет видоизменяться, но, скорее всего, ее не отменят совсем, считает эксперт. «Турецкий бизнес — не государственные организации, а сложный механизм из разных отелей и людей. Никто из них не хочет быть первым и нарушать систему. В Турции большая конкуренция. От отеля клиенты просто побегут в другую гостиницу, потому что выработалась привычка отдыхать по all inclusive не только у россиян, но и у других туристов», — отметил Арутюнов. Для россиян Турция — это сезонное направление. С начала года на местных курортах побывали 3,3 миллиона граждан России. Собеседник 360.ru предположил, что к концу года этот показатель приблизится к пяти миллионам.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / Global Look Press

«Это число давно не растет, потому что была пандемия, к тому же в Турции поднимаются цены. Летом она не имеет конкурентов, ведь это самый близкий вылет на море — четыре часа. До Дубая лететь пять часов, но летом там очень жарко», — подчеркнул руководитель турфирмы. То же самое касается Таиланда и разных островов — это больше зимнее направление. Учитывая, что у России нет прямого авиасообщения с Грецией, Италией или Испанией, Турция считается самым доступным вариантом для отдыха. «Свято место пусто не бывает. Турки сейчас решают, как сделать то же самое, только дешевле», — подытожил Арутюнов.