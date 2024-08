Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Кому не угодила all inclusive

All inclusive, или «все включено», — популярная система обслуживания в отелях в некоторых странах, в том числе в Турции. Она означает, что в стоимость проживания входит трехразовое питание и алкоголь.

Иногда клиентам предлагают перекусы, например раздают мороженое на пляже. Система очень популярна у туристов, которые не покидают территории отеля, и семей с детьми.

С развитием туризма появились похожие на all inclusive варианты. Например, по ultra all клиенту будет доступен алкоголь не только местного производства, но и импортный. По all inclusive deluxe, all inclusive premium или all inclusive gold, помимо трехразового питания, отдыхающий может свободно посещать рестораны, кафе и бары на территории отеля.

Разговоры об отмене «все включено» продолжаются давно. Ранее советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заверил, что абсолютный отказ от all inclusive маловероятен: вместо этого отели могут на свое усмотрение изменить условия системы или сделать ее дороже.