АТОР отверг идею отменить систему «все включено» в Турции

АТОР: нет предпосылок для отмены системы «все включено» в Турции

Фото: Pxhere

Предпосылок для отмены системы «все включено» в турецких отелях нет. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Ни турецкие отельеры, ни туристы не заинтересованы в отмене этой системы.

«Тема отмены формата all inclusive поднимается с периодичностью раз в квартал», — напомнил он.

Система «все включено» постоянно меняется и совершенствуется. Как добавил Мурадян, она довольно гибридная.

Ранее эксперт в отрасли туризма Зафера Алкая призвал пересмотреть формат «все включено» в отелях Турции, передал RT. Он отметил, что сейчас возникли новые вызовы, и требующие высокого уровня услуг туристы готовы платить соответствующую цену.

Ранее Турция забила тревогу из-за оттока туристов. Курорты потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами.

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