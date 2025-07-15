Сегодня 19:32 Экономия времени в пути — 40 минут. В Подмосковье открыли движение по второму участку ЮЛЫ В Подмосковье открыли движение по второму участку Южно-Лыткаринской автодороги 0 0 0 Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья Подмосковье

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В Московской области открыли движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) протяженностью девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ – здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с четырьмя-шестью полосами движения и допустимой скоростью 90 километров в час соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

Он добавил, что благодаря этому больше 200 тысяч жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе, и тем самым смогут экономить порядка 40 минут в пути. Сибатулин подчеркнул, что до полного завершения строительства всей трассы проезд по открывшемуся участку будет оставаться бесплатным.

Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

В Минтрансе отметили, что мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролет длиной 130 метров, обеспечивающий габарит для судов 13,5 метра. Общая длина мостового перехода составляет более 590 метров, включая русловое пролетное строение 318 метров. Строительство этого объекта вели с августа 2022 года. Строительство еще восьми участков ЮЛЫ длиной почти 33 километра продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день готовность автодороги составляет 55%, в работах на трассе участвуют 2420 человек и 694 единицы спецтехники. Строители продолжают переустройство инженерных сетей связи, тепло-, электро- и водоснабжения – уже переустроили 212 из 287 коммуникаций.

Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

В сентябре планируется запустить движение по третьему участку ЮЛЫ протяженностью три километра: от Каширского шоссе до трассы А-105. После этого из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по федеральной трассе с удобным съездом к населенному пункту. Это сократит время в дороге на 20 минут.

Интересно ЮЛА — самый крупный дорожный проект Подмосковья, который строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорога протяженностью порядка 45 километров пройдет через пять округов: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы. Транспортная доступность улучшится для 3,5 миллиона человек. Полное завершение работ на платной трассе запланировано в 2026 году. ЮЛА — самый крупный дорожный проект Подмосковья, который строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорога протяженностью порядка 45 километров пройдет через пять округов: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы. Транспортная доступность улучшится для 3,5 миллиона человек. Полное завершение работ на платной трассе запланировано в 2026 году.

Первую транспортную развязку на пересечении с М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе длиной 2,9 километра открыли в феврале 2025 года, напомнили в Минтрансе. Объект позволил сократить время в пути между соседними районами до 30 минут, а также заметно улучшить транспортную ситуацию на Симферопольском, Варшавском и Расторгуевском шоссе.