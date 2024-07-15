16 июля 2024 00:54 Крым и Кубань охватили мощные пожары. Почему их так сложно тушить? Глава противопожарного проекта Куксин: источник лесных пожаров всегда человек 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Спасатели

Природа

Пожары

Лесные пожары

Крым

Россия

Краснодарский край

Крупные природные пожары охватили хутор Дюрсо под Новороссийском и Кардагагский заповедник рядом с крымским поселком Коктебель. Из-за сухой погоды пламя распространилось очень быстро, а сильный ветер осложнил работу пожарных. Вероятной причиной возникновения огня назвали человеческий фактор. 360.ru пообщался со специалистами, которые объяснили всю сложность тушения природных пожаров, а также рассказали о способах их избежать.

Пожар на хуторе Дюрсо под Новороссийском

Природный пожар в районе Абрау-Дюрсо разгорелся в минувшее воскресенье, 14 июля. Он быстро распространился на площади в 20 гектаров. В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что к тушению пожара привлекли более 150 специалистов, 40 единиц техники и вертолеты.

Фото: Пресс-служба МЧС

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что от леса пламя перекинулось на базы отдыха, откуда эвакуировали постояльцев. По его словам, администрация вывела в безопасное место более 500 человек. Кроме того, под эвакуацию попали более 30 автомобилей. Для вывоза людей привлекли спасательные катера.

Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

Кравченко добавил, что для мобилизации всех экстренных сил в условиях усиливающихся природных пожаров ввел в Новороссийские режим чрезвычайной ситуации. Между тем площадь распространения пламени увеличилась в два раза.

В пресс-службе Министерства природы Краснодарского края заявили, что очаг возгорания находился в лесном массиве, откуда пламя перекинулось на базы отдыха. По последним данным, во всех рекреационных зонах пламя уже потушили. Но огонь повредил более 60 построек.

Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram

Власти Новороссийска призвали жителей города помочь в тушении пожара на горных участках. Они призвали владельцев квадроциклов и мотоциклов класса эндуро доставить воду туда, куда не могут проехать пожарные машины.

К понедельнику, 15 июля, пожарные остановили распространение огня и локализовали пламя на площади в 62 гектара. Тушение пожара продолжается до сих пор.

Фото: Пресс-служба МЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать в регионе лесопожарные станции. Он подчеркнул, что это поможет быстро принимать меры и купировать ситуацию еще на стадии задымления.

«В течение двух недель необходимо установить лесопожарные станции, на первоначальном этапе — семь точек. Обеспечить их штатом в 50 человек. Кроме того, запретить въезд в лес на транспорте и обеспечить патрулирование местности. В вопросе не должно быть формализма» — подчеркнул Кондратьев.

0:00 / 0:55

Губернатор добавил, что ценой неимоверных усилий спасателей и организованной эвакуации жителей во время пожара в Дюрсо избежали человеческих жертв.

Но работу администрации Новороссийска оценили не все. Следователи завели уголовное дело о халатности против чиновников, которых заподозрили в неисполнении обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.

Пожар в Карадагском природном заповеднике под Коктебелем

О возгорании сухостоя в Карадагском природном заповеднике стало известно 15 июля. По последним данным республиканского главка МЧС, пламя распространилось на площади в 30 гектаров.

Фото: Пресс-служба МЧС

К тушению привлекли авиацию, которая сбросила 265 кубометров воды. Но работу пожарных осложнил порывистый ветер и жаркая погода.

Администрация Коктебеля призвала владельцев квадроциклов и горных мотоциклов привести спасателям воду в труднодоступные участки.

Фото: Пресс-служба МЧС

Но по последним данным, даже на таких средствах передвижения добраться до охваченных пламенем отвесных склонов добраться никто не смог. Работа по тушению продолжается. Главная сложность заключается в том, что заповедник расположен на территории вулканического массива и пожар распространился в горах.

Сложности тушения природных пожаров

Классическими методами потушить пожар в труднодоступных местах практически невозможно. Об этом 360.ru заявил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Он пояснил, что машины спасателей не могут проехать через буреломы или в условиях бездорожья.

У нас каждый год выгорают огромные площади в Забайкалье и Якутии. Просто очаги расположены вдалеке от транспортных артерий и пожарные службы не могут туда попасть. Александр Гофштейн Заслуженный спасатель России

Гофштейн добавил, что обычно для тушения таких пожаров привлекают авиацию, но их эффективность не особенно высока. Поднимающиеся с земли потоки горячего воздуха не дают самолетам и вертолетам снизится, чтобы прицельно сбросить воду.

Фото: РИА «Новости»

«Пожары в Абрау-Дюрсо с этой точки зрения тоже не исключение. На юге аномально-жаркая погода, а леса в это время года подвержены усыханию и расположены они в таких местах, где тушение сопряжено с большими трудностями», — подчеркнул заслуженный спасатель России.

Он добавил, что в части районов, где инфраструктура развита хорошо, спасатели отбили от огня часть жилья и дорог. Но, если судить по масштабам лесных пожаров, специалисты в большинстве случаев просто не могут справиться с бушующим пламенем. Плюс накладывается необходимость эвакуации жителей.

Причины лесных пожаров

Ситуация с горящими лесами в России наблюдается каждое лето. Сейчас полыхают огромные площади в Якутии, Забайкальском крае, на Дальнем Востоке и в Бурятии. По оценке Рослесхоза, речь идет о четырех миллионах гектаров выгоревших лесов. Кроме того, есть много ландшафтных пожаров, которые просто не учитываются. Об этом 360.ru рассказал руководитель противопожарного проекта Григорий Куксин.

Он подчеркнул, что основная причина природных пожаров в России — это всегда человеческий фактор. По его мнению, именно люди стали источником огня в Краснодарском крае и Крыму.

Если говорить о черноморских пожарах, то это на 100% вина людей: непотушенные костры, брошенные окурки, сжигание бытового мусора. В сибирских пожарах есть доля тех, что возникают от молний, но она очень небольшая. Григорий Куксин Руководитель противопожарного проекта

Собеседник подчеркнул, что обычных слов о необходимости тушить костры, не оставлять тлеющие угли в мангалах и не бросать окурки уже недостаточно. Для качества профилактики необходимо давать четкий инструктаж, как действовать в том или ином случае.

Например, для тушения туристического костра плеснуть в пламя котелок воды недостаточно. Его нужно долго проливать, перемешивая угли с водой пока не останется ничего теплого. Кроме того, разводить огонь строго запрещено в местах торфяников и хвойных лесах. Григорий Куксин Руководитель противопожарного проекта

Он добавил, что в условиях высокого уровня пожарной опасности, который из-за жары действует сейчас, необходимо объяснять людям, что пользоваться открытым огнем нельзя, потому что это грозит уничтожением ценных природных территорий или гибелью людей.

Фото: РИА «Новости»

Еще одной причиной быстрого распространения огня специалист назвал медленную реакцию экстренных служб. В условиях южных территорий, где жаркая погода высушила растительность, а с моря дует сильный ветер, пламя распространяется особенно быстро. При этом сложный ландшафт территории усложняет процесс тушения. Но даже избавление от огня не поможет территории, по которой пламя уже прошло. Поэтому здесь важно бороться с источником возгорания, которым является человек.