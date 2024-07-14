Около 500 туристов эвакуировали с баз отдыха из-за полыхающего леса под Новороссийском

Мэр Новороссийска Кравченко: 500 человек эвакуировали из баз отдыха из-за пожара

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали сотни людей из-за горящего леса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, который приехал на место ЧП.

Он уточнил, что около полудня разгорелся пожар у базы отдыха «Романтик». Затем сильный ветер перекинул огонь в сторону базы отдыха «Фрегат». Администрация быстро вывела 500 человек в безопасное место, также эвакуировали три десятка машин.

«Угрозы жизни людей нет», — подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что береговые спасатели на лодках готовы помогать эвакуировать людей по морю.

Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо увеличилась до 20 гектаров. На месте работают 160 специалистов. В ликвидации огня задействовали вертолеты МЧС, которые сбросили 30 тонн воды.

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