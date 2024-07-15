Лесной пожар в районе Новороссийска удалось локализовать

Кондратьев: лесной пожар под Новороссийском локализовали на 62 гектарах

Лесной пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Новороссийска удалось локализовать на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Глава региона вылетел на место пожара на вертолете вместе с заместителем главы МЧС Анатолием Супруновским.

«Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача — полностью ликвидировать горение», — заявил он.

Ранее Кондратьев поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья. Тушением огня, по его словам, руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко, в процессе задействовали 84 единицы техники.

Накануне вечером власти Новороссийска обратились к владельцам квадроциклов и мотоциклов с просьбой помочь с тушением пожара.