Лесной пожар в районе Новороссийска удалось локализовать

Кондратьев: лесной пожар под Новороссийском локализовали на 62 гектарах

Фото: РИА «Новости»

Лесной пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Новороссийска удалось локализовать на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона вылетел на место пожара на вертолете вместе с заместителем главы МЧС Анатолием Супруновским.

«Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача — полностью ликвидировать горение», — заявил он.

Ранее Кондратьев поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья. Тушением огня, по его словам, руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко, в процессе задействовали 84 единицы техники.

Накануне вечером власти Новороссийска обратились к владельцам квадроциклов и мотоциклов с просьбой помочь с тушением пожара.

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