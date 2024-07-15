Уголовное дело о халатности чиновников возбудили из-за пожара под Новороссийском

Из-за крупного лесного пожара в Новороссийске возбудили второе уголовное дело. На этот раз — о халатности, сообщили в региональном СУ СК .

По предварительным данным следствия, из-за того, что сотрудники местной администрации не обеспечили необходимые меры по пожарной безопасности, 14 июля на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло сильное возгорание.

Пламя успело распространиться на площади более 60 гектаров. От пожара пострадало несколько баз отдыха. Людей оттуда пришлось экстренно эвакуировать.

Спасатели сейчас продолжают борьбу с огнем. На месте происшествия также работают следователи. Специалисты устанавливают все обстоятельства масштабного происшествия, в том числе и точную причину возникновения пожара.

Ранее в региональном главке МВД возбудили дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений. В МЧС 14 июля сообщали об одном пострадавшем из-за возгорания. Сегодня стало известно, что в больниц Новороссийска за помощью обратились еще двое. Никому из них госпитализация не потребовалась.

В понедельник утром экстренные службы перекрыли движение в сторону хутора Дюрсо. Во второй половине дня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что лесной пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Новороссийска удалось локализовать на площади 62 гектара.