Все очаги пожаров на турбазах в Краснодарском крае потушили

По данным на утро понедельника, 15 июля, все очаги пожаров на территориях туристических баз в Краснодарском крае потушили. Об этом заявили в МЧС России .

В общей сложности от огня пострадали 68 построек, уточнили в ведомстве. Для борьбы с лесным пожаром под Новороссийском дополнительно направили еще один вертолет Ка-32 МЧС.

В настоящее время бороться с огнем продолжают свыше 320 специалистов, 84 единицы техники, два вертолета и самолет Ил-76.

Накануне в ведомстве сообщали об одном пострадавшем при пожаре. От госпитализации человек отказался. Сегодня стало известно, что к врачам также обратились еще два жителя. Ложиться в больницу они тоже не стали.

По последним данным огнем охвачены 62 гектара, указывал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры.