Режим ЧС объявили в Новороссийске

На территории Новороссийска ввели режим ЧС, на такой шаг власти пошли из-за участившихся лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что крупный пожар вспыхнул в поселке Дюрсо, огонь охватил территорию в 22 гектара. По его словам, в тушении принимают участие 138 человек, 27 единиц техники и вертолет. Из-за ЧП началась эвакуация людей с расположенных рядом баз отдыха «Моряк» и «Романтик».

До этого Кравченко рассказал, что в Краснодарском крае эвакуировали около 500 туристов. Он подчеркнул, что угрозы жизням людей нет.

Ранее природный пожар разгорелся в Крыму, рядом с городом Судак. Площадь возгорания составила 15 гектаров, в ликвидации участвовали почти 200 специалистов и 44 единицы техники, включая вертолеты.