Власти Новороссийска призвали добровольцев на мотоциклах помочь с тушением огня

Фото: Freepik

Администрация Новороссийска попросила добровольцев помочь в тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместил  заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», — сказано в публикации Яменского.

Ранее в МЧС Кубани заявили, что пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском дошел до территории  трех близлежащих баз отдыха — «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Власти приняли решение об эвакуации 176 человек оттуда.

По последним данным, площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. К тушению пламени привлекли 220 человек и 50 единиц техники.

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