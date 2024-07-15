Пожар вспыхнул в Карадагском природном заповеднике в Крыму

Природный пожар вспыхнул на территории заповедника «Карадагский». О ЧП сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, днем 15 июля очаги возгорания травы и кустарников сначала зафиксировали в районе заповедника.

Но из-за сухой и ветреной погоды пламя распространилось на значительной площади этого объекта. На место выехал керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков, добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС Крыма, изначально площадь возгорания сухой растительности близ Карадагского заповедника в поселке Коктебель составляла два гектара, но затем выросла до 20. Вечером в ведомстве сообщили о том, что площадь пожара в Коктебеле увеличилась еще на 10 гектаров.

«Авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Тушение осложняется жарой и порывистым ветром», — пояснили спасатели.

На месте работают 278 специалистов и 28 единиц техники.