Крушение самолета Ан-24 в Приамурье. Главное к этому часу

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Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. На борту воздушного судна находились почти 50 человек, в том числе дети. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.

Крушение Ан-24 в Приамурье 24 июля Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь в контрольной точке в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. К месту происшествия направились спасатели МЧС России. На поиски борта также вылетел вертолет Росавиации. Ан-24 не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе. Известно, что самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в воздушной гавани Тынды. Поиск потерпевшего крушение судна осложняли таежные леса и болота.

Фото: РИА «Новости»

Поиски рухнувшего Ан-24 Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 километрах от Тынды — спасатели заметили горящий фюзеляж. После происшествия ГУ МЧС России по Амурской области открыло горячую линию: 8 (4162) 53-99-99. Согласно предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета в Тындинском округе. К ликвидации последствий ЧП привлекли все экстренные службы. «К месту крушения, кроме спасателей Тынды, выдвинулись специалисты из ближайших городов — Сковородина, Зеи и Свободного. К нам на помощь оперативно направились специалисты из Якутии и Хабаровского края. Сейчас задействовано более 100 человек и 20 единиц техники», — написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Кто находился на борту Ан-24 Всего в самолете находились 49 пассажиров, в том числе дети и члены экипажа. «По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и шесть членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», — сообщил Орлов.

Расследование и причины крушения Ан-24 После исчезновения пассажирского самолета в Амурской области завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию. Самолет перед полетом проходил необходимую проверку. Воздушное судно произвели почти 50 лет назад. В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года. Одна из версий крушения Ан-24 — ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. Коллега бортпроводницы Анастасии Бессмертной, которая находилась в Ан-24, высказала свое мнение о самолете.

Я и сейчас на нем летаю, даже могу сказать, что летаю сейчас исключительно на нем. Самолет надежный, хоть и старенький уже, но все же доверия больше, чем к современным воздушным судам. коллега бортпроводницы разбившегося Ан-24

Источник 360.ru предположил, что на воздушном судне произошел отказ определенной системы. «От себя добавлю, что аэропорт довольно опасный по заходу, особенно в плохую погоду. Полоса находится под некоторым углом в связи с особенностями местности, и посадки обычно на нее совершаются жесткие», — сказал он. Один из пилотов разбившегося Ан-24 Кирилл Плаксин оказался фигурантам дела о наркотиках, сообщил Telegram-канал «112». Оно связано с отказом от медицинского освидетельствования в связи с употреблением психотропных веществ.