Причиной крушения Ан-24 в Приморье назвали ошибку пилота

Самолет Ан-24 мог упасть в Тындинском районе Амурской области в результате ошибки экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На борту воздушного судна находились 49 человека: шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе пятеро детей. Предварительно, никто из них не выжил в авиакатастрофе.
Ан-24 летел из Благовещенска в Тынду и пропал с радаров. Позже спасатели нашли разбившийся самолет — Ми-8 Росавиации обнаружил горящий его фюзеляж.
В связи с ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть более трех лиц. Ведомство уточнило, что Ан-24 при посадке в Тынде ушел на второй круг, после чего связь с судном прервалась.
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