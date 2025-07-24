Причиной крушения Ан-24 в Приморье назвали ошибку пилота

Самолет Ан-24 мог упасть в Тындинском районе Амурской области в результате ошибки экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На борту воздушного судна находились 49 человека: шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе пятеро детей. Предварительно, никто из них не выжил в авиакатастрофе.

Ан-24 летел из Благовещенска в Тынду и пропал с радаров. Позже спасатели нашли разбившийся самолет — Ми-8 Росавиации обнаружил горящий его фюзеляж.

В связи с ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть более трех лиц. Ведомство уточнило, что Ан-24 при посадке в Тынде ушел на второй круг, после чего связь с судном прервалась.