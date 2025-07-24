После пропажи пассажирского Ан-24 в Амурской области возбудили дело

В Амурской области возбудили уголовное дело из-за пропажи пассажирского самолета АН-24, летевшего рейсом «Хабаровск-Благовещенск-Тында». Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«При заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с воздушным судном пропала. В настоящее время местонахождение воздушного судна неизвестно», — заявили в ведомстве.

Спасатели начали поиск. По факту случившегося возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть более трех лиц.

Как отметил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале, Росавиация в координации с МЧС ведет поиски самолета. Для этого вылетели борт Росавиации и наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында.

Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после ЧП.