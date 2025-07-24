Пропавший с радаров Ан-24 с пассажирами ищут в Приамурье

На поиски пропавшего в Амурской области пассажирского самолета Ан-24 вылетели спасатели. Об этом со ссылкой на представителей Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщило РИА «Новости» .

«Спасатели отправились в Тындинский район», — сообщили собеседники агентства.

Известно, что на борту Ан-24 находятся 46 человек: 40 пассажиров и шесть членов экипажа.

Также информацию о поисках самолета опубликовало МЧС России. В ведомстве уточнили, что воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь в нескольких километрах от аэропорта города Тында.

Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании «Ангара». Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, добавили в пресс-службе.

«Для поисков к месту направлены спасатели. Дальнейшая информация уточняется», — подчеркнули в МЧС.