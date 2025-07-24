Пассажирский самолет перестал выходить на связь в Амурской области

В Амурской области пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На борту воздушного судна находятся 46 человек. Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

«Сейчас он не выходит на связь, предположительно, находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута», — написали авторы поста.

Ранее на Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, который летел из Охотска в Магадан. К поискам борта подключили Ан-26 «ИрАэро», другой МИ-8 и вертолет МЧС России. Пропавшее судно принадлежало АПК «Взлет», внутри находились двое техников и трое членов экипажа.