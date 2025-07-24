На борту пропавшего в Амурской области Ан-24 были дети

На борту исчезнувшего с радаров самолета Ан-24 находились 49 человек, в том числе пятеро детей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он уточнил, что в самолете летели 43 пассажира и шесть членов экипажа. По словам главы региона, борт направлялся из Благовещенска в Тынду.

«Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», — добавил он.

Губернатор также призвал россиян не доверять непроверенной информации . Он подчеркнул, что о происходящем будут сообщать на официальных площадках Правительства области.

Ранее в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона подтвердили, что на поиски пропавшего Ан-24 отправились специальные службы.

Спасатели выдвинулись в Тындинский район. В МЧС отметили, что самолет перестал выходить на связь в нескольких километрах от аэропорта города Тында.