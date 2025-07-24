В катастрофе Ан-24 в Приамурье, предварительно, нет выживших

Все находившиеся на борту пассажирского самолета Ан-24, разбившегося сегодня близ аэропорта города Тында, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Обломки самолета заметили с воздуха в 16 километрах от города на склоне горы. После падения воздушное судно загорелось. На место крушения выдвинулись 25 спасателей и пять единиц техники, к вылету готовы еще четыре вертолета с экипажами.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что пока спасатели не могут добраться до места авиакатастрофы из-за того, что самолет упал в труднодоступной местности.

Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительным данным, самолет разбился из-за ошибки экипажа при заходе на посадку.