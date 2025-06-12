Крушение Boeing Dreamliner в Индии 12 июня. Что известно к этому часу

Пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня у города Ахмадабад в Индии сразу после взлета. На борту находились 242 человека. Авиакатастрофа стала первой для Dreamliner. Что известно о ЧП к этому часу — в материале 360.ru.

Что известно о крушении Boeing Dreamliner в Индии Авиакатастрофа случилась утром 12 июня. Рухнувшее воздушное судно выполняло рейс Ахмадабад — Лондон. Экипаж сразу после взлета подал сигнал бедствия, через минуту борт исчез с радара и вскоре упал недалеко от аэропорта. Самолет рухнул на жилые кварталы городского района Мегани, прогремел взрыв. Над местом ЧП поднялся столб черного дыма. Аэропорт Ахмадабада временно прекратил работу.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Сколько человек находилось на борту На борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. В списке — 169 граждан Индии, 53 поданных Великобритании, один гражданин Канады и семеро португальцев. По данным Генконсульства в Мумбае, россиян в самолете не было. Дипломаты уточняют информацию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Жертвы и пострадавшие В результате авиакатастрофы в Индии погибли минимум 133 человека. Точное количество жертва ЧП пока неизвестно. При этом в СМИ появилась информация о выживших. К месту крушения лайнера прибыли около 20 машин скорой помощи, они приступили к госпитализации пострадавших.

Что известно о самолете Boeing 787-8 Dreamliner Boeing 787-8 Dreamliner создавался как самолет, впитавший в себя все достижения конструкторской мысли, рассказал 360.ru генеральный директор «Авинтел», авиаэксперт Виктор Прядка. «Но с самого начала эксплуатации самолета его преследовали проблемы. Первое, что появилось — неисправные аккумуляторы, которые иногда срывали рейсы и которые нуждались в модернизации для того, чтобы самолет безопасно мог совершать полеты», — объяснил специалист. Лайнер имеет определенное совершенство и в плане конструкции, и в плане материалов.

Многие компоненты самолета изготовлены из композиционных материалов, корпус самолета — из углепластика. Это, конечно, дает определенное преимущество. Виктор Прядка авиаэксперт

Однако в последнее время с самолетами Boeing участились случаи ЧП. Речь идет в том числе об одном из флагманов по количеству выпущенных моделей — Boeing 737. Разбивались даже годовалые самолеты с минимальным числом налетов. «Если на младшей модели происходят отказы и недоработки конструкции, то, конечно, в нынешнее время с самолетом Boeing 787 Dreamliner возможны самые разные происшествия», — подчеркнул Прядка.

Вероятные причины крушения лайнера Авиаэксперт не исключил, что экипаж рухнувшего Boeing мог допустить ошибку. Однако имеет место и отказ техники. «Самолет может лететь с одним двигателем, не только лететь, но и взлетать. После точки принятия решения, когда самолет не может затормозить, он должен взлетать в любом случае, чтобы не врезаться в ограждение. Достаточно даже одного двигателя, чтобы самолет взлетел, набрал высоту и где-то совершил безопасный полет. Если отказали оба двигателя, тогда, конечно, ничего не поделаешь», — отметил Прядка. Он напомнил, что взлет и посадка — самые опасные моменты.

Но самым опасным является не взлет. Обычно на взлете все происходит более или менее нормально, Семьдесят процентов всех происшествий в мире на протяжении всей истории гражданской авиации происходят на посадке. Это элемент, который требует особого внимания. Виктор Прядка авиаэксперт

Это связано с работой экипажа. Например, если пилоты провели в воздухе четыре, пять и более часов, внимание рассеивается. На рейсах продолжительностью более 10 часов предусмотрен сменный экипаж. Еще одна из возможных причин крушения самолета — смена направления ветра. «На этот случай уже предусмотрена система и специальные приборы, которые определяют сдвиг ветра, в этом случае самолет может уйти на второй круг. Но представляете, самолет только оторвался, набрал высоту метров 200-300, и происходит резкий сдвиг ветра вниз. Самолету не на что в воздухе опереться, крыло не создает подъемную силу, происходит просадка. И в этом случае тоже самолет мог упасть на жилые постройки», — объяснил Прядка.

Фото: www.globallookpress.com

При таком раскладе может пострадать даже исправный лайнер. Сдвиг ветра происходит за несколько секунд, и на небольшой высоте это особенно опасно. «Если самолет взлетел, не набрал скорость, и если экипаж, скажем, случайно убрал закрылки, которые позволяют лететь на маленьких скоростях, пока самолет еще не разогнался, здесь тоже, возможно, была просадка. Из-за этого лайнер мог упасть на жилые районы», — заключил эксперт.