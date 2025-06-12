Крушение Boeing Dreamliner в Индии 12 июня. Что известно к этому часу
Авиаэксперт Прядка: Dreamliner с начала эксплуатации преследовали проблемы
Пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня у города Ахмадабад в Индии сразу после взлета. На борту находились 242 человека. Авиакатастрофа стала первой для Dreamliner. Что известно о ЧП к этому часу — в материале 360.ru.
Что известно о крушении Boeing Dreamliner в Индии
Авиакатастрофа случилась утром 12 июня. Рухнувшее воздушное судно выполняло рейс Ахмадабад — Лондон. Экипаж сразу после взлета подал сигнал бедствия, через минуту борт исчез с радара и вскоре упал недалеко от аэропорта.
Самолет рухнул на жилые кварталы городского района Мегани, прогремел взрыв. Над местом ЧП поднялся столб черного дыма. Аэропорт Ахмадабада временно прекратил работу.
Сколько человек находилось на борту
На борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. В списке — 169 граждан Индии, 53 поданных Великобритании, один гражданин Канады и семеро португальцев.
По данным Генконсульства в Мумбае, россиян в самолете не было. Дипломаты уточняют информацию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Жертвы и пострадавшие
В результате авиакатастрофы в Индии погибли минимум 133 человека. Точное количество жертва ЧП пока неизвестно.
При этом в СМИ появилась информация о выживших. К месту крушения лайнера прибыли около 20 машин скорой помощи, они приступили к госпитализации пострадавших.
Что известно о самолете Boeing 787-8 Dreamliner
Boeing 787-8 Dreamliner создавался как самолет, впитавший в себя все достижения конструкторской мысли, рассказал 360.ru генеральный директор «Авинтел», авиаэксперт Виктор Прядка.
«Но с самого начала эксплуатации самолета его преследовали проблемы. Первое, что появилось — неисправные аккумуляторы, которые иногда срывали рейсы и которые нуждались в модернизации для того, чтобы самолет безопасно мог совершать полеты», — объяснил специалист.
Лайнер имеет определенное совершенство и в плане конструкции, и в плане материалов.
Многие компоненты самолета изготовлены из композиционных материалов, корпус самолета — из углепластика. Это, конечно, дает определенное преимущество.
Виктор Прядка
авиаэксперт
Однако в последнее время с самолетами Boeing участились случаи ЧП. Речь идет в том числе об одном из флагманов по количеству выпущенных моделей — Boeing 737. Разбивались даже годовалые самолеты с минимальным числом налетов.
«Если на младшей модели происходят отказы и недоработки конструкции, то, конечно, в нынешнее время с самолетом Boeing 787 Dreamliner возможны самые разные происшествия», — подчеркнул Прядка.
Вероятные причины крушения лайнера
Авиаэксперт не исключил, что экипаж рухнувшего Boeing мог допустить ошибку. Однако имеет место и отказ техники.
«Самолет может лететь с одним двигателем, не только лететь, но и взлетать. После точки принятия решения, когда самолет не может затормозить, он должен взлетать в любом случае, чтобы не врезаться в ограждение. Достаточно даже одного двигателя, чтобы самолет взлетел, набрал высоту и где-то совершил безопасный полет. Если отказали оба двигателя, тогда, конечно, ничего не поделаешь», — отметил Прядка.
Он напомнил, что взлет и посадка — самые опасные моменты.
Но самым опасным является не взлет. Обычно на взлете все происходит более или менее нормально, Семьдесят процентов всех происшествий в мире на протяжении всей истории гражданской авиации происходят на посадке. Это элемент, который требует особого внимания.
Виктор Прядка
авиаэксперт
Это связано с работой экипажа. Например, если пилоты провели в воздухе четыре, пять и более часов, внимание рассеивается. На рейсах продолжительностью более 10 часов предусмотрен сменный экипаж.
Еще одна из возможных причин крушения самолета — смена направления ветра.
«На этот случай уже предусмотрена система и специальные приборы, которые определяют сдвиг ветра, в этом случае самолет может уйти на второй круг. Но представляете, самолет только оторвался, набрал высоту метров 200-300, и происходит резкий сдвиг ветра вниз. Самолету не на что в воздухе опереться, крыло не создает подъемную силу, происходит просадка. И в этом случае тоже самолет мог упасть на жилые постройки», — объяснил Прядка.
При таком раскладе может пострадать даже исправный лайнер. Сдвиг ветра происходит за несколько секунд, и на небольшой высоте это особенно опасно.
«Если самолет взлетел, не набрал скорость, и если экипаж, скажем, случайно убрал закрылки, которые позволяют лететь на маленьких скоростях, пока самолет еще не разогнался, здесь тоже, возможно, была просадка. Из-за этого лайнер мог упасть на жилые районы», — заключил эксперт.