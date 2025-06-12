Минимум 133 человека погибли в авиакатастрофе

News18: минимум 133 человека погибли в катастрофе в Индии

Не менее 133 человек погибли в катастрофе на западе Индии. Об этом сообщил телеканал News18 .

«По меньшей мере 133 человека погибли после крушения самолета Air India недалеко от аэропорта Ахмадабада в четверг», — написали журналисты.

ЧП произошло сразу же после того, как самолет Air India вылетел в Лондон. На борту находились 232 пассажира и 10 членов экипажа: 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один канадский пассажир.

Из Дхарпура в районе Меганинагар в Ахмадабаде поднимался густой дым. Пожарные и группы экстренного реагирования прибыли на место авиакатастрофы. Власти пока не назвали причину крушения.

Самолет в Индии мог разбиться из-за ошибки пилота, рассказал бывший командир воздушного судна и авиационный специалист в области безопасности полетов Александр Романов. Судя по видео, команда могла преждевременно убрать закрылки, вместо того чтобы дать команду на уборку шасси.

Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей, сообщили «Известия». Специалисты расчищают завалы.