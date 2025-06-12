При крушении Воeing в Индии есть выжившие

При крушении Воeing 787 Dreamliner в Индии есть выжившие. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В эфире показали кадры, на которых из аэропорта вывозят раненых.

О крушении самолета, принадлежащего Air India, стало известно днем 12 июня. Борт следовал из Ахмедабада в Лондон и подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. К месту ЧП прибыли минимум 20 машин скорой помощи. Это первая авиакатастрофа с Dreamliner.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что дипломаты выясняют, были ли на борту граждане России. По данным Генконсульства в Мумбае, россияне в самолете не находились. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.