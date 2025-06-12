Названа предварительная причина крушения самолета в Индии

Самолет в Индии мог разбиться из-за ошибки пилота. Об этом Mash рассказал бывший командир воздушного судна и авиационный специалист в области безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, судя по видео, вместо команды на уборку шасси экипаж мог преждевременно убрать механизацию крыла — закрылки. Они нужны для увеличения подъемной силы при взлете и посадке.

Если убрать их раньше времени, самолет теряет устойчивость. Подъемная сила резко падает, а при недостаточной скорости это может вызвать просадку.

«На кадрах видно, что шасси остаются выпущенными, при этом почти сразу после взлета лайнер начал терять высоту. Высота была критически мала для коррекции. Признаков отказа двигателя — таких как рывки или нестабильные выбросы — не наблюдается, хотя техническую неисправность полностью исключить нельзя. Однако поведение самолета больше соответствует аэродинамическому срыву, вызванному ошибочной уборкой механизации», — написал автор публикации.

Капитан Сумит Сабхарвал имеет опыт более 8200 часов полета. Второй пилот налетала 1100 часов. На борту находились 169 граждан Индии, 53 британца и семеро португальцев.

Момент крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии попал на видео. На борту разбившегося лайнера было 242 человека, два пилота и 10 бортпроводников. Погибли минимум 110 человек. К месту ЧП прибыли десятки машин скорой помощи. По предварительным данным, россиян на борту Air India не было.