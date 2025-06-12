Аэропорт возле места авиакатастрофы в Индии приостановил работу

Аэропорт Ахмадабада в Индии, рядом с которым рухнул борт Воeing 787 Dreamliner, временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщило агентство ANI.
«Все полеты временно приостановлены до дальнейшего уведомления», — отметили представители аэропорта.
Лайнер авиакомпании Air India потерпел крушение на западе страны. Самолет вылетел из Ахмадабада в Лондон и почти сразу подал сигнал бедствия. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. К месту авиакатастрофы прибыли машины скорой помощи, они вывезли выживших в больницы. По данным Reuters, лайнер упал на здание общежития для врачей.
В Генеральном консульстве в Мумбае заявили, что россиян среди пассажиров не было.
Мемориал медикам-героям установили в деревне Донино в Раменском
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
В Сети появились кадры из пострадавшего от крушения Boeing общежития
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте