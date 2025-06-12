Аэропорт возле места авиакатастрофы в Индии приостановил работу

Аэропорт Ахмадабада в Индии, рядом с которым рухнул борт Воeing 787 Dreamliner, временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщило агентство ANI .

«Все полеты временно приостановлены до дальнейшего уведомления», — отметили представители аэропорта.

Лайнер авиакомпании Air India потерпел крушение на западе страны. Самолет вылетел из Ахмадабада в Лондон и почти сразу подал сигнал бедствия. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. К месту авиакатастрофы прибыли машины скорой помощи, они вывезли выживших в больницы. По данным Reuters, лайнер упал на здание общежития для врачей.

В Генеральном консульстве в Мумбае заявили, что россиян среди пассажиров не было.