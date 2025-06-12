Стало известно гражданство пассажиров рухнувшего Boeing

Air India: на борту упавшего Boeing были индийцы, британцы и канадцы

На борту Boeing 787 Dreamliner, потерпевшего крушение у города Ахмедабада в Индии, находились граждане четырех стран. Об этом сообщила авиакомпания Air India в социальной сети Х .

Всего в самолете было 242 человека, в том числе 10 бортпроводников и два пилота. Среди пассажиров — 169 граждан Индии, 53 поданных Великобритании, один канадец и семь португальцев.

Предварительно, россиян на борту не было. Дипломаты выясняют точную информацию.

Самолет направлялся в Лондон, катастрофа стала первой для Dreamliner. Экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия сразу после вылета, диспетчеры ответа уже не получили. Жертвами ЧП стали минимум 110 человек.