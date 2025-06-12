Россиян на борту Air India не было

Генконсульстве РФ: предварительно, россиян на борту рейса Ахмадабад — Лондон нет

На борту рейса Ахмадабад — Лондон компании Air India, по предварительным данным, не было россиян. Об этом сообщили в генконсульстве России в Мумбае, написало РИА «Новости». .

Российские дипломаты выясняют, были ли граждане России на борту разбившегося самолета Air India, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пассажирский самолет, потерпевший крушение недалеко от аэропорта Ахмадабада в Индии, следовал в Бирмингем, утверждает агентство Reuters. Разбившийся Boeing 787 принадлежит авиакомпании Air India, написала газета Times of India. Судно рухнуло вскоре после взлета. Самолет был залит топливом, что объясняет силу взрыва и пожара после крушения. Причины ЧП выясняются.

По предварительным данным, на борту находились 242 человека, сообщил RT. Авиакомпания Air India пока эту информацию не подтвердила.