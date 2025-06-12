Россиян на борту Air India не было
Генконсульстве РФ: предварительно, россиян на борту рейса Ахмадабад — Лондон нет
На борту рейса Ахмадабад — Лондон компании Air India, по предварительным данным, не было россиян. Об этом сообщили в генконсульстве России в Мумбае, написало РИА «Новости»..
Российские дипломаты выясняют, были ли граждане России на борту разбившегося самолета Air India, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пассажирский самолет, потерпевший крушение недалеко от аэропорта Ахмадабада в Индии, следовал в Бирмингем, утверждает агентство Reuters. Разбившийся Boeing 787 принадлежит авиакомпании Air India, написала газета Times of India. Судно рухнуло вскоре после взлета. Самолет был залит топливом, что объясняет силу взрыва и пожара после крушения. Причины ЧП выясняются.
По предварительным данным, на борту находились 242 человека, сообщил RT. Авиакомпания Air India пока эту информацию не подтвердила.