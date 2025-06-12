Экипаж рухнувшего в Индии Boeing подал сигнал бедствия после взлета

Пилоты Boeing 787 Dreamliner, потерпевшего крушение в Ахмадабаде, подали сигнал бедствия сразу после взлета. Об этом сообщило издание Hindustan Times .

После этого экипаж уже не отвечал диспетчерам. По данным журналистов, борт разбился через пять минут после взлета неподалеку от аэропорта.

Это первая авиакатастрофа с Boeing Dreamliner. В Индии подтвердили, что на борту воздушного судна находились 242 человека: два летчика и 10 бортпроводников.

В СМИ сообщили о выживших в результате крушения лайнера. К месту ЧП прибыли около 20 автомобилей скорой помощи, они начали госпитализировать раненых. В числе погибших — минимум 110 человек.