Экипаж рухнувшего в Индии Boeing подал сигнал бедствия после взлета
Пилоты Boeing 787 Dreamliner, потерпевшего крушение в Ахмадабаде, подали сигнал бедствия сразу после взлета. Об этом сообщило издание Hindustan Times.
После этого экипаж уже не отвечал диспетчерам. По данным журналистов, борт разбился через пять минут после взлета неподалеку от аэропорта.
Это первая авиакатастрофа с Boeing Dreamliner. В Индии подтвердили, что на борту воздушного судна находились 242 человека: два летчика и 10 бортпроводников.
В СМИ сообщили о выживших в результате крушения лайнера. К месту ЧП прибыли около 20 автомобилей скорой помощи, они начали госпитализировать раненых. В числе погибших — минимум 110 человек.
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