Полученные БПЛА снимки с места исчезновения Усольцевых изучила нейросеть
Более 90 тысяч снимков, сделанных беспилотниками в районе исчезновения семьи Усольцевых в сентябре 2025 года, загрузили в нейросеть. Она завершила анализ. Об этом представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае сообщил РИА «Новости».
Беспилотный комплекс задействовали при шести выездах на поиски Усольцевых. За более чем 100 часов налета он сделал свыше 90 тысяч снимков местности.
«Полученные данные проанализировала нейросеть, а затем группа просмотра и анализа» — сообщил собеседник агентства.
Ранее в «ЛизаАлерт» сообщили, что сроки поисков Сергея и Ирины Усольцевых с пятилетней дочерью не определены. Они продолжатся до тех пор, пока не возникнут новые обстоятельства.
Семья не вернулась из похода в Кутурчинское Белогорье 28 сентября 2025 года. Последней Усольцевых видела пенсионерка из поселка Кутурчин.