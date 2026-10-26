Полученные БПЛА снимки с места исчезновения Усольцевых изучила нейросеть

Более 90 тысяч снимков, сделанных беспилотниками в районе исчезновения семьи Усольцевых в сентябре 2025 года, загрузили в нейросеть. Она завершила анализ. Об этом представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае сообщил РИА «Новости» .

Беспилотный комплекс задействовали при шести выездах на поиски Усольцевых. За более чем 100 часов налета он сделал свыше 90 тысяч снимков местности.

«Полученные данные проанализировала нейросеть, а затем группа просмотра и анализа» — сообщил собеседник агентства.

Ранее в «ЛизаАлерт» сообщили, что сроки поисков Сергея и Ирины Усольцевых с пятилетней дочерью не определены. Они продолжатся до тех пор, пока не возникнут новые обстоятельства.

Семья не вернулась из похода в Кутурчинское Белогорье 28 сентября 2025 года. Последней Усольцевых видела пенсионерка из поселка Кутурчин.