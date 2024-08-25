«Наступление на свободу слова». Что известно об аресте Павла Дурова

Гражданина Франции российского происхождения предпринимателя Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при пересечении границы. Его обвиняют в терроризме, пособничестве наркотрафику, отмывании денег — и все потому, что он отказался сотрудничать с властями и модерировать контент в Telegram, основателем и владельцем которого он является. В материале 360.ru — все, что известно к этому часу.

Где и как задержали Павла Дурова

В аэропорту Ле-Бурже во Франции Дуров появился в сопровождении женщины и телохранителя, он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Его задержали при прохождении границы согласно выписанному ордеру, выданному Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Причиной выдачи ордера и задержания стал отказ бизнесмена сотрудничать с силовиками. Во Франции считают, что зашифрованные сообщения сделали Telegram популярной среди преступников площадкой. Отказ от модерации контента и от сотрудничества с властями автоматически сделали владельца мессенджера соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency / Global Look Press

Издание Parisien сообщило, что выданный французскими властями ордер на розыск основателя Telegram мог быть активирован только в случае его прибытия на территорию Франции. Какое наказание грозит Павлу Дурову Предположительно, судебное заседание состоится в ближайшее время. По сообщениям СМИ, вечером в это воскресенье, 25 августа. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Французские журналисты телеканала TF1 предположили, что спецслужбы намерены использовать судебный процесс над основателем Telegram, чтобы ввести санкции Евросоюза против мессенджера.

Как на арест Дурова отреагировали российские политики и дипломаты

Сообщение об аресте Дурова пришло ночью (по московскому времени). Несмотря на это ряд российских политиков незамедлительно отреагировали на это событие. Вице-спикер ГД Владислав Даванков воззвал к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой приложить усилия для освобождения бизнесмена российского происхождения. Даванков предложил сделать все возможное, чтобы переместить Дурова на территорию России и ОАЭ, если французская сторона откажется освободить бизнесмена.

Фото: lukomore. org / Global Look Press

Однако есть нюанс — Павел Дуров является гражданином Франции и у него нет российского паспорта, поэтому он не подлежит экстрадиции или обмену. Дуров изменил свое имя во французском паспорте на Поль де Ров по ускоренной программе для особо отметившихся в защите французских интересов. Теперь же его обвиняют в терроризме. Журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале отметил, что представители миллиардера не связывались с посольством России, но дипломаты уже начали работу.

Фото: lukomore. org / Global Look Press

Это подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, как в 2018 году Запад осудил решение России заблокировать Telegram из-за вступления в силу закона Яровой. Они обращались во все инстанции, чтобы защитить право конфиденциальности. «Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram <…> Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?» — задала вопрос Захарова. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что известным медиаперсонам стало опасно ездить в страны, которые все больше становятся тоталитарными.

«Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам» Алексей Пушков Глава комиссии Совфеда по информполитике

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отметил, что следующий на очереди — Илон Маск. И он не одинок в своем прогнозе.

Фото: lukomore. org / Global Look Press

Как за рубежом отреагировали на арест Павла Дурова В США тоже не преминули прокомментировать арест основателя Telegram. Владелец соцсети Х Илон Маск предположил, что за арестом Павла Дурова может последовать усиление цензуры. Он пошутил, что к 2030 году будут казнить за лайки под мемами. Ирландский бизнесмен Чей Боуз предупредил Маска, что он может быть следующим. Его поддержал и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Он заявил, что «сегодня Telegram, завтра Х». Американский журналист Такер Карлсон считает, что арест Дурова — предупреждение всем владельцам онлайн-платформ, не желающим цензурировать правду.

«Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром» Такер Карлсон Журналист

Американская журналистка с многомиллионной аудиторией Кэндис Оуэнс заявила, что проблема со свободой слова в том, что она не позволяет СМИ управлять повесткой. Ее слова передал Telegram-канал федерального издания «Ваши Новости». «Раньше они могли оправдать войну для вас в далекой стране. Теперь вы можете увидеть реальность того, что они делают. Вот почему был арестован Павел Дуров. Потому что демоны теряют контроль», — заявила журналистка.

Фото: Pavel Durov/Instagram.com / Global Look Press

Блогер и бизнесмен Ким Дотком заявил, что западные спецслужбы хотят получить доступ ко всем сообщениям в Telegram.

«Наступление на свободу слова усиливается» Ким Дотком Блогер

Другой американский блогер, самый вирусный в 2023 году в соцсети Х, Джексон Хинкл заявил, что спецслужбы Франции «хотят подвергнуть правду цензуре». Блогер напомнил, что Дуров сделал «не очень умный шаг» и отказался от российского гражданства и хотел жить как европеец, и теперь «его желание осуществилось».

Фото: Pavel Durov/Instagram.com / Global Look Press

«Пусть это станет предостережением для любого человека не с Запада, который думает, что здесь трава зеленее» Джексон Хинкл Блогер

В Сети также вспомнили видеообращение покойного Владимира Жириновского к Павлу Дурову, сделанное много лет назад. Он призывал бизнесмена перестать «шляться по заграницам, бегать по чужим углам». Лидер ЛДПР заявил, что Дурова «не принимает чужая земля». Пользователи Сети увидели очередное пророчество в его словах.