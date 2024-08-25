«Не принимает чужая земля». В Сети вспомнили обращение Жириновского к Дурову

Жириновский в 2018 году призывал Дурова вернуться в Россию и не бегать по углам

Фото: РИА «Новости»

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию. Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — сказал он.

Также Жириновский отметил, что Дуров является практически «русским Цукербергом».

Программиста задержали в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стало нежелание Дурова сотрудничать с французскими силовиками, поэтому он автоматически стал соучастником ряда преступлений.

Журналисты телеканала ВFM TV назвали загадкой появление Дурова в аэропорту Франции. Чаще всего предприниматель находился ОАЭ и странах бывшего СССР.

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