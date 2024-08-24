Стало известно, за что задержали Павла Дурова

Павла Дурова задержали из-за отказа сотрудничать с французской полицией

Pavel Durov/Instagram.com
Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press

Ордер на основателя Telegram Павла Дурова выписали из-за того, что он не сотрудничал с французскими силовиками. Об этом сообщил телеканал TF1.

По данным журналистов, отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

Дурова должны предоставить судье в эту субботу, ему предъявят обвинение по разным преступлениям. Среди них могут быть терроризм, мошенничество, отмывание денег, сокрытие и другие.

До этого появилась информация, что Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. В воздушной гавани бизнесмена сопровождала женщина и телохранитель.

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