Известных медиаперсон предостерегли от поездок в некоторые страны после ареста Дурова

Видным деятелям информационного пространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление после ареста предпринимателя Павла Дурова сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х .

«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», — заявил Ульянов.

Мрак сгущается над бывшим свободным миром, заявил американский журналист Такер Карлсон. Он считает арест Дурова предупреждением всем владельцам других платформ, которые не желают цензурировать контент.

Дурова задержали в аэропорту Франции при пересечении границы. Власти обвинили его в нежелании сотрудничать.