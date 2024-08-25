Известных медиаперсон предостерегли от поездок в некоторые страны после ареста Дурова

Постпред Ульянов: видным медиаперсонам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Фото: РИА «Новости»

Видным деятелям информационного пространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление после ареста предпринимателя Павла Дурова сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», — заявил Ульянов.

Мрак сгущается над бывшим свободным миром, заявил американский журналист Такер Карлсон. Он считает арест Дурова предупреждением всем владельцам других платформ, которые не желают цензурировать контент.

Дурова задержали в аэропорту Франции при пересечении границы. Власти обвинили его в нежелании сотрудничать.

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