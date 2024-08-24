Павла Дурова задержали при пересечении границы Франции

TF1: основателя Telegram Дурова задержали во Франции при пересечении границы

lukomore. org
Фото: lukomore. org/Global Look Press

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции при пересечении границы. Об этом сообщил телеканал TF1.

В аэропорту предпринимателя сопровождала женщина и телохранитель. По информации телеканала, Дурова объявили в международный розыск, на его имя выписали французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Он прилетел из Азербайджана, сообщил телеканал. Его задержали прямо в аэропорту.

Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Путин во время визита в Баку отказался встретиться с основателем Telegram. Причины отказа не сообщались.

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