Илон Маск предупредил о «казнях за лайки» после ареста Дурова во Франции

Американский миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск предположил, что за арестом основателя Telegram Павла Дурова может последовать усиление цензуры. На своей платформе он опубликовал шутку о том, что ждет людей в 2030 году.

«На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Павла Дурова является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят «цензурировать правду». Он отметил, что над бывшим свободным миром «быстро сгущается мрак».

На фоне ареста программиста высказался и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он заявил, что видным деятелям интернет-пространства небезопасно ездить в тоталитарные страны.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже в ночь на 25 августа, куда он прилетел на частном самолете. Причиной задержания стало нежелание предпринимателя сотрудничать с французскими силовиками.