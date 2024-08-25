Илон Маск предупредил о «казнях за лайки» после ареста Дурова во Франции

Илон Маск написал шутку про казни за лайки, комментируя задержание Дурова

Фото: Freepik

Американский миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск предположил, что за арестом основателя Telegram Павла Дурова может последовать усиление цензуры. На своей платформе он опубликовал шутку о том, что ждет людей в 2030 году.

«На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Павла Дурова является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят «цензурировать правду». Он отметил, что над бывшим свободным миром «быстро сгущается мрак».

На фоне ареста программиста высказался и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он заявил, что видным деятелям интернет-пространства небезопасно ездить в тоталитарные страны.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже в ночь на 25 августа, куда он прилетел на частном самолете. Причиной задержания стало нежелание предпринимателя сотрудничать с французскими силовиками.

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте