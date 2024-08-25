«Проглотят языки?» Захарова намекнула на двойные стандарты западных НПО после ареста Дурова

Захарова: посольство РФ в Париже сразу включилось в работу после ареста Дурова

Российское посольство в Париже сразу включилось в работу после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат вспомнила, как в 2018 году «Эмнести интернешнл», «Хьюман Райтс Вотч», «Фридом Хаус», «Комитет по защите журналистов» и «Репортеры без границ» и другие профильные организации осудили решение РФ заблокировать Telegram из-за вступления в силу закона Яровой.

Они призывали Россию не создавать препятствия в работе мессенджера. Они обращались к ООН, ОБСЕ, ЕС, Совету Европы и США, чтобы противостоять российским действиям и защитить права конфиденциальности.

«Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram <…> Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — написала Захарова.

Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Причиной его ареста стал отказ программиста сотрудничать с силовиками Франции.