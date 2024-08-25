Франция воспользуется судебным процессом над Дуровым для ввода санкций ЕС против Telegram

Спецслужбы Франции намерены использовать судебный процесс над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы ввести санкции Евросоюза против мессенджера. Такое мнение выразил телеканал TF1.
Ранее стало известно, что Дурова могут посадить на 20 лет. Его представят суду во Франции в субботу. По предварительным данным, предъявят обвинения в отмывании денег, наркотрафике и терроризме.
Бизнесмена задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. На имя программиста выписали французский ордер на обыск. Причиной задержания стал отказ Дурова сотрудничать с силовиками Франции и проводить модерацию контента в Telegram. Это сделало его соучастником в ряде преступлений.