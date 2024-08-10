«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Олимпийские игры в Париже из главного спортивного события превратились в балаган и шоу. Казусы начались с самого начала: церемония открытия ошарашила публику своими представлениями, организаторы несколько раз опозорились, перепутав спортсменов и неправильно вывесив олимпийский флаг. Но и это еще не все, курьезы происходят и во время самих соревнований. Не менее «зрелищным» обещает быть закрытие, порассуждал в специальной колонке для Telegram-канала 360.ru блогер и автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь. Облезлые медали Прекрасной квинтэссенцией не только олимпиады в Париже, да и вообще всего современного Запада стали облезлые олимпийские медали. Вот когда ее вручают спортсмену — она блестит, а буквально через пару дней покрытие с нее элементарно облезает и она превращается в неприглядную круглую металлическую бляху. Кстати, могли бы при изготовлении медалей учесть и «зеленую повесточку», и изготовить их не из металла, а из чего-то более экологичного, например из того, чего много в Сене.

Пожалуй, это первые Олимпийские игры, где результаты спортсменов вообще не важны и интересуют только специалистов. Даже публикаций в западной прессе на тему успехов и неудач национальных команд не так уж много. Такое впечатление, что просто боятся прикасаться к этой теме, чтобы не замараться.

Праздник деградации У французов получилась не Олимпиада. Не торжество спорта, но праздник деградации. И вот он удался. Мы еще не видели закрытие, но я уверен, что они отчебучат и там что-то такое, от чего нормальный мир вздрогнет. Но впрочем, хватает всего уже и без этого — сексуальные извращенцы как главные действующие лица открытия Игр, мутная вонючая Сена, блюющие спортсмены, эстонские прыгуны в высоту, настойчиво показывающие своими прыжками, как их страна вводит санкции против России, тестотероновые женщины-боксерши, уделывающие своих хрупких соперниц, которым с наличием тестостерона «не так сильно повезло». В общем, всего и не описать.

Фото: РИА «Новости»

Распутье Но возникает главный вопрос — а что же будет с олимпийским движением в будущем? Если ли шанс вернуться в поле разума и здравомыслия? При нынешнем МОК — очень вряд ли. Да и вообще при существующей в мире системе. Олимпийские игры стали не просто бизнесом, причем не для стран, их проводящих, а для отдельных инвесторов и спонсоров, но они стали неким балаганом, который, правда, стоит очень дорого. Но суть от этого не меняется.

Олимпийские игры ярко и однозначно показывают, как сейчас расколот этот мир на пока еще относительно богатое, но уже начинающее беднеть и сошедшее с ума меньшинство, и на глобальное большинство, которое пока по привычке терпит причуды меньшинства, которое совсем недавно было образцом для подражания.

Современный спорт на распутье. И вариантов, куда пойти, у него не так уж много. Потому что большинство этих дорог кончаются пропастью.