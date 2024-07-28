Тренировку спортсменов отменили на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене

The Guardian: на Олимпиаде отменили тренировочный заплыв из-за грязной Сены

Фото: Unsplash

На летних Олимпийских играх в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщила газета The Guardian.

Изначально заплыв запланировали на 28 июля. Но организаторы признали, что мощный ливень за последние сутки привел к тому, что вода оказалась грязной. Показатели качества не придут в норму за короткий срок. Мероприятия перенесли на 30 июля.

«Учитывая прогноз погоды на следующие 48 часов, мы ожидаем, что качество воды вернется к норме в течение следующих 24–36 часов», — заявили представители оргкомитета соревнований.

На открытии Олимпиады зрители вымокли под проливным дождем. Были и другие казусы: флаг Игр подняли вверх тормашками, дикторы объявили спортсменов из Южной Кореи представителями КНДР.

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