Провалившая гендерный тест боксерша стала олимпийским чемпионом
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Хелиф выиграла золото ОИ-2024
Алжирская спортсменка Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, стала победительницей женского боксерского турнира летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.
Хелиф одолела китаянку Ян Лю в финале соревнований категории до 66 килограммов. Ее победа принесла Алжиру вторую золотую медаль после гимнастки Кайлии Немур.
После турнира Хелиф обратилась к болельщикам и заявила, что у нее есть враги, которые «не могут переварить ее успех». Она добавила, что шла к победе восемь лет.
«Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина», — отметила спортсменка.
Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак назвал нечестным участие в женских соревнованиях по боксу спортсменок, которых дисквалифицировали за несоответствие критериям женского пола. Помимо Хелиф, к Олимпиаде допустили тайваньскую боксершу Линь Юйтин, ДНК-тест которой показал, что биологически она является мужчиной.