Провалившая гендерный тест боксерша стала олимпийским чемпионом

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Хелиф выиграла золото ОИ-2024

Фото: Unsplash

Алжирская спортсменка Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, стала победительницей женского боксерского турнира летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хелиф одолела китаянку Ян Лю в финале соревнований категории до 66 килограммов. Ее победа принесла Алжиру вторую золотую медаль после гимнастки Кайлии Немур.

После турнира Хелиф обратилась к болельщикам и заявила, что у нее есть враги, которые «не могут переварить ее успех». Она добавила, что шла к победе восемь лет.

«Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина», — отметила спортсменка.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак назвал нечестным участие в женских соревнованиях по боксу спортсменок, которых дисквалифицировали за несоответствие критериям женского пола. Помимо Хелиф, к Олимпиаде допустили тайваньскую боксершу Линь Юйтин, ДНК-тест которой показал, что биологически она является мужчиной.

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