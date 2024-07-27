«Парад трансгендеров». Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов*, которые изображали тайную вечерю. Об этом сообщил греческий сайт pronews.gr .

В издании отметили, что церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров*», — указали авторы материала.

Негодование в связи с церемонией выразила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она рассказала, что смотрела открытие Олимпиады вместе со своими детьми. По ее словам, церемония оказалась неудачной попыткой восхваления спорта и красоты Франции одновременно с грубой пропагандой woke-культуры.

«Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами*, унижением республиканской гвардии <…>, и общим уродством костюмов и хореографии», — подчеркнула Марешаль.

Церемония открытия Олимпиады прошла в Париже 27 июля. Во время мероприятия олимпийский флаг случайно подняли на флагшток в перевернутом виде.