«В приоритете только секунды». Пловчиха Чикунова — о своих целях

Российская пловчиха Чикунова заявила, что для нее важно улучшать результат

Joel Marklund
Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала новость о том, что ее будут официально объявлять на внутренних соревнованиях как двукратную победительницу Олимпийских игр — 2024. Спортсменка заявила, что для нее крайне важен результат.

«Для меня всегда в приоритете только секунды. Мое главное достижение — официальный рекорд мира, и моя цель — совершенствоваться в результате. Это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», — процитировал пловчиху «Матч ТВ».

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 метров брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на таких же дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дуглас.

На ситуацию отреагировала лыжница Вероника Степанова, которая становилась олимпийской чемпионкой в 2022 году. Как сообщило издание LiveResult.ru, она заявила, что золото Олимпиады — это еще не все в жизни спортсмена.

В проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета они участвуют в нейтральном статусе, без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

Олимпиада не проходит без казусов: во время открытия дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на Тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*.

Позже транслирующий Олимпийские игры в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Пловчиха Чикунова отметила, что ей было приятно увидеть триколор своей страны.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

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