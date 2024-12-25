Утраты-2024. Знаменитости, с которыми мы попрощались в этом году

Уходящий 2024 год забрал с собой множество замечательных личностей, которые вдохновляли миллионы людей бороться, творить, добиваться своего, просто быть счастливыми. Личным примером, поступками, ролями, песнями они делали всех нас чуточку лучше. Их истории собрал 360.ru.

Январь Юрий Соломин Одиннадцатого января на 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин. Он стал всесоюзно известен после роли в фильме «Адъютант его превосходительства», блистал в картинах «Инспектор уголовного розыска», «ТАСС уполномочен заявить…», «Обыкновенное чудо», множестве телеспектаклей.

Фото: Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин / РИА «Новости»

Однако делом своей жизни Соломин считал работу в Малом театре. Он стал его художественным руководителем в 1988 году и до конца жизни отстаивал только классическую постановку репертуара.

Февраль Эрнст Романов Двадцать пятого февраля ушел из жизни народный артист Российской Федерации Эрнст Романов. Он запомнился зрителям по прекрасным ролям в фильмах «Принц и нищий», «Крах инженера Гарина», «Звезда пленительного счастья», «Рожденная революцией», «Государственная граница», «Жизнь Клима Самгина», «Улицы разбитых фонарей». Даже играя персонажей второго плана и эпизоды, Романову удавалось создать яркий и точный портрет своего героя. Кроме того, он выходил на подмостки театров Ленсовета и имени А. С. Пушкина, а затем — БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Фото: Эрнст Романов / Википедия

Март Айрис Апфель Первого марта в Палм-Бичумерла не стало 102-летней дизайнера, модельера и актрисы Айрис Апфель. Почти полвека ее текстильная компания «Old World Weavers» занималась реставрацией старинных тканей. При этом заказчиками были не только музеи, но девять президентов США. Впоследствии она продолжила работать в Белом доме консультантом. Апфель начала карьеру фотомодели в 84 года, а первый контракт в этом качестве заключила в 2019 году — на тот момент ей было уже 97 лет. Она была лицом кампании косметического бренда MAC и живым подтверждением их девиза: «Красота — вне возрастных рамок». Американка смогла вдохновить своим примером множество пожилых людей.

Фото: Айрис Апфель. Ron Adar / Global Look Press

Пол Александер Пол Александер — один из двух последних людей на планете, которые жили благодаря аппарату «железные легкие» — умер 11 марта. В 1952 году он шестилетним мальчишкой заболел полиомиелитом. Когда паралич сковал Пола ниже шеи, он уже не мог дышать самостоятельно, и его поместили в аппарат искусственного дыхания. Удивительно, но в барокамере с изменяемым давлением и герметизированным отверстием для шеи, Александер не только прожил больше 70 лет, но и окончил школу, университет, аспирантуру, получил степень доктора юриспруденции. Он вел успешную частную адвокатскую практику, много путешествовал, был завсегдатаем вечеринок. Так железная воля победила «железные легкие».

Фото: Пол Александер в «железном легком», 1986 год / Википедия

Василий Уткин Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин умер 19 марта. Он ушел из жизни в 52 года из-за серьезного заболевания: врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Перед смертью Уткин пытался похудеть: его вес превышал 200 килограммов, и медики настоятельно советовали сесть на диету. Комментатор запомнился россиянам не только точными и ироничными репортажами, но и несколькими киноролями, самой яркой из которых, пожалуй, был массажист-губернатор из фильма «День выборов». Кроме того, он снялся в нескольких клипах, а также подарил свой голос персонажу мультфильма и «Яндекс Навигатору».

Александр Ширвиндт В Москве 15 марта на 90-м году жизни скончался актер театра и кино, режиссер Александр Ширвиндт. Он снялся более чем в 50 фильмах, сыграл вдове больше ролей в спектаклях и более 20 лет возглавлял Московский академический театр сатиры. Друзьями и партнерами Ширвиндта был весь цвет советских актеров, причем не только по работе, но и по шуткам и розыгрышам. Сам он, невозмутимый человек с удивительным чувством юмора и мгновенной реакцией, подарил миру не только прекрасные фильмы, но и замечательные книги мемуаров, в которых рассказал о многих знаменитых соотечественниках.

Апрель Андрей Тропилло Двадцать восьмого апреля в Финляндии умер знаменитый советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель и основатель лейбла «АнТроп», музыкальный продюсер Андрей Тропилло. Именно ему мы обязаны записями альбомов лучших русских рок-групп — «Зоопарк», «Аквариум», «АУ», «ДДТ», «Кино», «Алиса», «Телевизор», «Ноль», «Странные игры» и других команд. Тропилло сам организовывал концерты, нередко выступал в качестве музыканта и на подпевке при записях. Кроме того, пока позволяло законодательство, выпускал альбомы The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth и многих других зарубежных групп.

Фото: Андрей Тропилло на фестивале «Тропа АнТропа» в клубе Time N. Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Май Максим Кононенко Российского журналиста, блогера и публициста Максима Кононенко не стало 14 мая. Врачи Научно-клинического центра в Троицке около суток врачи боролись за его жизнь, но пациент умер от внутреннего кровоизлияния из-за расширения вен пищевода. Журналист много сотрудничал с печатными и интернет-СМИ, участвовал в теле- и радиопрограммах. Именно с подачи Кононенко в 2005 году президент России Владимир Путин познакомился пациентом Научно-исследовательский институт детской гематологии Димой Рогачевым, что привело к созданию одного из лучших мировых онкоцентров.

Фото: Журналист Максим Кононенко. Руслан Кривобок / РИА «Новости»

Анастасия Заворотнюк После долгой и изнурительной болезни 29 мая в Москве умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Последние пять лет она боролась с тяжелой болезнью — глиобластомой, наиболее агрессивной формой опухоли мозга. Близкие и врачи делали все, что было возможно, но рак оказался сильнее. По-настоящему всероссийской знаменитостью Заворотнюк стала после роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» — адаптации американского сериала «Няня».

За семь сезонов, с 2004 по 2009 год, этот персонаж стал настоящей народной героиней. Позже ни один проект с участием актрисы не смог повторить такого феерического триумфа.

Фото: РИА «Новости»

Июнь Дональд Сазерленд Двадцатого июня умер актер Дональд Сазерленд. Молодое поколение лучше всего знает его по роли президента Кориолана Сноу в цикле фильмов «Голодные игры». Однако на счету у артиста множество других, не менее ярких и очень разноплановых ролей. Он легко снимался в комедиях, драмах, триллерах, дарил свой голос мультипликационным героям. Американские спецслужбы некоторое время «пасли» Сазерленда — он был антивоенным активистом и выступал против Войны во Вьетнаме, а также протестовал против вторжения в Ирак. Недаром артист получил признание после работы в фильме «Военно-полевой госпиталь», на основе которого появился знаменитый сериал M*A*S*H.

Фото: Дональд Сазерленд. Brent Perniac / Global Look Press

Ален Делон Мир простился с кинозвездой Аленом Делоном 18 августа. Он успел заявить о себе не только, как актер, но и режиссер, сценарист и продюсер. А звание секс-символа удерживал на протяжении нескольких десятилетий. Поначалу ему постоянно отказывали импрессарио, заявляя: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». В конце жизни актер жил один в своем доме на северо-востоке Франции. Единственным компаньоном был пес — бельгийская овчарка Лубо. Делон перенес инсульт, у него началась болезнь Альцгеймера, в январе 2024-го его ограничили в дееспособности. Кинозвезду, согласно завещанию, похоронили в часовне рядом с могилами его собак.

Фото: TITANUS/Keystone Press Agency / Global Look Press

Сентябрь Александр Масляков Восьмого сентября скончался советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Именно он стал лицом «Клуба веселых и находчивых», хотя придумали эту передачу другие пионеры отечественного телевидения. После 14-летнего запрета возвращение КВН в 1986 году стало настоящим символом перестройки. В разные годы среди игроков отметились режиссер Юлий Гусман, актер Геннадий Хазанов, писатель-сатирик Михаил Задорнов и многие другие. Именно с легкой руки Маслякова получили путевку в жизнь большинство участников Comedy Club.

Фото: Александр Масляков. Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Мэгги Смит Двадцать седьмого сентября в Великобритании не стало актрисы Мэгги Смит. Ее прекрасно знали по большому количеству ролей в театре, кино и на телевидении. В числе самых известных фильмов — «Действуй, сестра», «Чай с Муссолини», «Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических», сериал «Аббатство Даунтон». Но для большинства людей в мире Мэгги Смит останется проницательным и мудрым профессором, а впоследствии — директором Хогвардса Минервой Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Палочки вверх!

Крис Кристофферсон Американский певец и актер Крис Кристофферсон умер 28 сентября на Гавайах. Он сумел придать новое звучание кантри, за что попал в Зал славы этого жанра. Стал трехкратным лауреатом премии Грэмми. Кристофферсон снимался в лентах «Алиса здесь больше не живет» и «Звезда родилась», получил огромную известность в СССР после роли дальнобойщика Резинового утенка в фильме «Конвой», без него трудно представить себе триптих «Блэйд», множество вестернов и триллеров — его фильмография насчитывает более четырех десятков работ.

Октябрь Вячеслав Добрынин Первого октября скончался советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин. Он умел создавать стопроцентные хиты, которые нравились людям и жили десятилетиями, хотя по образованию был искусствоведом. Недаром назвал собственную группу «Доктор Шлягер». Добрынин не скрывал, что не принимает современную эстраду, и в 2017 году завершил музыкальную карьеру. К тому же у композитора начались серьезные проблемы со здоровьем. Накануне смерти он перенес третий инсульт и скончался из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения.

Ноябрь Светлана Светличная Шестнадцатого ноября умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. За ее плечами — более восьми десятков киноработ, в том числе в таких картинах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Светличная блистала на подмостках театра вместе ведущими актерами своего времени

Фото: Archive Sovexportfilm/Russian Look / Global Look Press

Однако всем зрителям она больше всего запомнилась в роли Анны Сергеевны — подруги контрабандистов из фильма «Бриллиантовая рука». Эти 10 минут в кадре принесли молодой артистке пожизненную популярность. Впрочем, и посмертную тоже — во всяком случае, пока по телевизору будут крутить этот замечательный фильм.

Владимир Левкин Семнадцатого ноября ушел из жизни певец, бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин. Он был одним из первых участников музыкального коллектива, который покинул по окончании контракта летом 1998 года. После певец занимался сольной карьерой, снимался в телесериалах и выпустил свой поэтический сборник. Левкину еще в 2003 году диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Певец сумел побороть болезнь. Спустя 10 лет заболевание вернулось, и он снова победил: прошел курс химиотерапии, перенес пересадку костного мозга. Но осенью 2024-го артисту вновь диагностировали лейкоз, а также пневмонию.

Разумеется, этот грустный перечень не полон. В 2024-м мир простился со знаменитой «регулировщицей Победы» Марией Лиманской, которая контролирова движение у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года. Умер израильтянин Шалом Нагар — человек, казнивший «архитектор холокоста» Адольфа Эйхмана.

Фото: Регулировщица Победы Мария Лиманская в Бранденбургских ворот, 2 мая 1945 года / Википедия

От нас ушли прекрасная актриса Марина Полицеймако, модельер Егора Зайцева, актер Роман Мадянов, художник Сергей Андрияка. Не стало легенды мотоспорта — первой женщины, участвовавшей в гонках на мотоциклах в США Мэри МакГи — и канонического «голоса Дарта Вейдера» из первых фильмов франшизы «Звездных войн» Эрла Джонса. Однако все эти потери означают и большое везение — рядом с нами жили удивительно талантливые и героические люди. И они останутся здесь, пока мы будем их помнить.