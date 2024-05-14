Врачи больше суток боролись за жизнь Максима Кононенко | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 21:43 Врачи больше суток боролись за жизнь Максима Кононенко Источник 360.ru: врачи боролись за жизнь Кононенко с 18:00 понедельника Pixabay

Читать 360 в

Медики более суток пытались спасти журналиста Максима Кононенко. Источник 360.ru сообщил, что пациента доставили в больницу накануне вечером.

По информации источника, журналиста госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в 18:00 понедельника. Около суток врачи боролись за его жизнь, но пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

Реклама

О смерти Максима Кононенко сообщила его супруга. Известно, что скорую вызвал его сын Глеб. Журналисту было 53 года. Он работал со многими российскими СМИ, был колумнистом РИА «Новости» и «Известий», соведущим телепрограммы на НТВ, а также вел отдельную рубрику на радио «Вести FM».