Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

На 54-м году жизни умерла Анастасия Заворотнюк: более пяти лет актриса, известная ролью Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня», боролась с глиобластомой. У нее остались муж и трое детей. История жизни артистки — в материале 360.ru.

Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк в последнее время Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, ушла из жизни вечером 29 мая 2024 года. Последние пять лет она боролась с тяжелой болезнью — глиобластомой, наиболее агрессивной формой опухоли мозга. Зрители желали актрисе сил и здоровья, близкие и врачи делали все, что было возможно, но рак оказался сильнее. Заворотнюк участвовала во многочисленных кино- и телепроектах, снялась в боевике, играла в театре. Однако больше всего она полюбилась россиянам в роли няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня». Отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня. Заворотнюк похоронят рядом с отцом и братом на Анкудиновском кладбище в Новой Москве, возле деревни Крекшино (по другим данным, на Троекуровском кладбище ). Будет ли прощание с актрисой в театре имени Олега Табакова, пока не известно.

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Биография Анастасии Заворотнюк Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Мать — народная артистка России, служила Астраханском ТЮЗе, отец трудился телережиссером. Дети пошли по их стопам: старший сын Святослав стал режиссером монтажа, а дочка с раннего детства решила быть актрисой. Она активно занималась спортом, музыкой и танцами, но по окончании школы испугалась и поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. Хватило года, чтобы понять: мечту предавать не стоит. Заворотнюк забрала документы и отправилась поступать в Москву.

Фото: Анастасия Заворотнюк. Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Еще во время учебы в Школе-студии МХАТ молодой актрисе выпала возможность сняться в кино: в 1991 году она сыграла героиню романа Владимира Набокова «Машенька». Хотя фильм не стал большим событием, это была возможность поработать с такими мэтрами, как Юрий Яковлев и Борис Плотников. После получения диплома в 1993 году Заворотнюк пригласили в театр-студию Олега Табакова. В перерывах между репетициями и спектаклями актриса озвучивала мультфильм «Новые приключения Винни Пуха» (это ее голосом говорил Кристофер Робин), ходила на кастинги и даже снялась в нескольких малоизвестных фильмах.

Фото: Анастасия Заворотнюк в телесериале «Провокатор», 2014 год. Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

«Моя прекрасная няня» Слава пришла действительно неожиданно: в 2004 году Заворотнюк пригласили на пробы адаптации американского сериала «Няня». Актриса понятия не имела, что это за история. На эту роль рассматривали Наташу Королеву, Лолиту Милявскую, Жанну Фриске, Амалию Мордвинову, Ольгу Шелест, Эвелину Бледанс и Нонну Гришаеву. Однако больше всего похожей на «оригинальную няню» Фрэн Дрешер оказалась именно Заворотнюк. Актрису буквально за две недели до начала съемок утвердили на роль и не прогадали: сериал «Моя прекрасная няня», эдакая современная версия «Золушки» с поправкой на географию, получил три статуэтки российской телепремии «Тэфи».

Няня Вика в исполнении Заворотнюк в некотором роде даже превзошла легендарную Мэри Поппинс. Если британка была воплощением хороших манер и безупречного вкуса, то разбитная девушка из Бирюлева была намного ближе к простому народу. У нее были понятные мечты, смешной говор, прекрасная фигура и кричащие наряды с рынка.

Интересно Самые известные фразы няни Вики: Очуметь! Мама дорогая! Гламурненько! Вы меня к чему-то клоните или уже склоняете? Это уже намек или предложение? Самые известные фразы няни Вики: Очуметь! Мама дорогая! Гламурненько! Вы меня к чему-то клоните или уже склоняете? Это уже намек или предложение?

Своей непосредственностью героиня Заворотнюк смогла покорить состоятельного мужчину, стать второй матерью его детям и завести прекрасных друзей. При этом она не забывала и о семье: маме, бабушке и отце (который до финального седьмого сезона оставался за кадром).

Страсти по «няне Вике» Большинство партнеров Заворотнюк по сериалу были звездами театров и кино, но актриса быстро заняла среди них равное положение. Скоро таблоиды начали писать о романе исполнителей главных ролей ситкома. Отношения «вышли из тени» в 2006 году, после завершения шестого сезона «Моей прекрасной няни».

Фото: Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Vladimir Myshkin / Global Look Press

До встречи с актером и продюсером Сергеем Жигуновым Заворотнюк дважды побывала замужем. Если первый ранний брак продлился всего год, то после второго у актрисы осталось двое детей и опыт работы с недвижимостью в Лос-Анджелесе и Чикаго. А вот ее коллега по сериалу был женат уже 20 лет, воспитывал дочь и падчерицу.

За два года совместной жизни (нет, они так и не расписались) Жигунов спродюсировал два полнометражных фильма с Заворотнюк в главной роли. Первый — провалившийся в прокате приключенческий боевик «Код Апокалипсиса». Второй — условно смешная комедия «Шекспиру и не снилось» со всеми звездами «Няни» плюс Гариком Харламовым.

Было еще несколько не слишком удачных кинопрокетов. Наконец, звездная пара рассталась весной 2008-го. Жигунов вернулся к жене и снова сочетался с ней браком (второго раза хватило на 10 лет). Заворотнюк осенью того же года вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

Фото: Сергей Жигунов с женой, актрисой Верой Новиковой — к ней он ненадолго вернулся после расстования с Заворотнюк, Москва, октябрь 2014 года. Boris Kremer / Global Look Press

Актриса по-прежнему часто мелькала на киноэкранах: играла в театре, участвовала в различных шоу, снималась в кино, даже попытала счастье в кальке аргентинского сериала «Аманда О». Но повторить успех «Прекрасной няни» не вышло: Заворотнюк не смогла вытащить только на себе провальный (по мнению критиков) проект. Зато с личной жизнью все складывалось довольно хорошо. Старшая дочь получила высшее образование в Нью-Йорке и работала там продюсером, сын изучал право в МГИМО. Супруги жили в большом доме в Подмосковье, в 2018 году у них родилась дочь Мила.

Фото: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год. Anatoly Lomokhov / Global Look Press

От чего умерла Заворотнюк В 2019 году появились слухи, что у актрисы проблемы со здоровьем, поэтому она резко прекратила участвовать в театральных постановках. Весной 2020-го стало известно, что врачи диагностировали у Заворотнюк агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. От такой же болезни ранее умерла певица Жанна Фриске. Началось долгое и мучительное лечение, затем несколько операций. Семье посильно помогали друзья и коллеги, никто из близких не стремился выносить проблемы на публику. Но старшая дочь Заворотнюк, живущая за границей, начала регулярно рассказывать в соцсетях о состоянии матери. Чернышев не отходил от жены, рядом была и ее мать. Они отказывались от любых интервью, сосредоточившись на помощи любимому человеку и воспитании Милы. Последние несколько недель актрисе стало хуже, в итоге болезнь все-таки победила.