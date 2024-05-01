Умер первый продюсер СССР Тропилло | 360°

Общество 01 мая 2024, 13:12 Умер первый продюсер СССР Тропилло Shot: тело продюсера «Кино» Тропилло обнаружили в квартире в Финляндии Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Не стало продюсера и рок-музыканта Андрея Тропилло. Он умер в возрасте 73 лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело продюсера групп «Аквариум» и «Кино» Тропилло нашли соседи в его квартире 28 апреля. Последние пару лет он проживал в Финляндии. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.

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Дочь музыканта рассказала журналистам, что отца планируют похоронить в Финляндии. О дате прощания пока информации нет.

Тропилло считают первым советским продюсером. На его счету работа с такими популярными рок-коллективами, как «Кино», «Аквариум», «Алиса», «Ноль», «Зоопарк». В 1980-х Тропилло записывал альбомы рокеров в своей студии «АнТроп», а также принимал участие в создании пластинок как музыкант.